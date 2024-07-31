ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن "اغتيال إسماعيل هنية جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوترات".

فيما أدنت الصين اغتيال هنية في إيران، محذرة من تداعياته الإقليمية. وقال متحدث وزارة الخارجية لين جيان: "نعارض بشدة وندين جميع أنواع الاغتيالات وأعمال العنف، ونشعر بقلق عميق من أن هذا الحادث قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الوضع الإقليمي". كما شدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم بأقرب وقت في قطاع غزة.

كما أدانت أنقرة "مقتل هنية نتيجة عملية دنيئة" في العاصمة الإيرانية طهران. وقالت الخارجية التركية في بيان: "مرة أخرى يتضح أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لا نية لديها للتوصل إلى السلام".

وأضافت الخارجية التركية: "هذا الهجوم يهدف لتوسيع نطاق الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي". وتابعت: "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف إسرائيل فإن منطقتنا ستواجه صراعات أكبر بكثير".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "استشهاد هنية في طهران سيقوّي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة.. دم هنية لن يذهب هباءً".

بدورها، أدانت قطر "بأشد العبارات اغتيال هنية"، ووصفته بـ"جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني"، كما اعتبرت أن الحادث و"استهداف إسرائيل المدنيين بغزة سيؤديان إلى انزلاق المنطقة نحو العنف وتقويض فرص السلام".

وحذر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن اغتيال هنية يمكن أن يعرقل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة.

وقال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل مَن يفاوضه في الوقت ذاته؟".

وأضاف: "السلام الإقليمي والدولي في حاجة إلى شركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".

من جهتها، نددت القاهرة بسياسة التصعيد الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، وحذرت من عواقب أمنية وخيمة لذلك على المنطقة. وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تعتبر مصر أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة".

كما حذرت من أن التصعيد الإقليمي "يقوض الجهود المُضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة".

بينما أدان الأردن بـ"أشد العبارات" اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، معتبراً ذلك "جريمة تصعيدية ستدفع باتجاه مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة". وفي بيان، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية ذلك "خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة".

وأكدت خارجية الأردن أن "موقف المملكة ثابت، إذ ترفض خرق سيادة الدول والقانون الدولي، وتدين الاغتيالات السياسية والعنف والإرهاب مهما كانت دوافعهما".

من جهته، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بشدة اغتيال القائد الكبير إسماعيل هنية"، واعتبره "عملاً جباناً وتطوراً خطيراً"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". ودعا عباس جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

كما دانت باكستان اغتيال هنية، معتبرة أنه "عمل متهور" يرقى إلى "الإرهاب". وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "باكستان تنظر بقلق بالغ إلى المغامرات الإسرائيلية المتزايدة في المنطقة.. إن خطواتها الأخيرة تشكّل تصعيداً خطيراً في منطقة مضطربة أساساً وتقوّض الجهود الرامية لإحلال السلام".

كما عبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن إدانته "بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، وقال: "نرى في هذا العمل خطراً جديّاً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة"، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

فيما أدانت بغداد بـ"أشد العبارات" اغتيال هنية، واعتبرته تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن "هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".

فيما اعتبر حزب الله اللبناني أن "شهادة القائد إسماعيل هنية ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصراراً وعناداً لمواصلة طريق الجهاد"، وقال في بيان إن "هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكي والاحتلال الصهيوني".

بدوره، علّق محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي في اليمن، على استشهاد هنية، واصفاً استهدافه بـ"جريمة إرهابية شنعاء وانتهاك صارخ للقوانين والقيم المُثلى".

واعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الهندي أن "اغتيال القائد إسماعيل هنية سيزيد المقاومة صلابة"، مؤكداً أن "الرد سيكون في الميدان".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"، كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال" وأن "النتائج ستُعلن قريباً".

مقابل ذلك، امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن استشهاد هنية، قائلاً: "لا نعلق على هذه التقارير"، جاء ذلك على لسان مسؤول في وحدة متحدث الجيش للأناضول، ردّاً على سؤال عما إذا كان "يؤكد مقتل هنية في هجوم إسرائيلي بطهران".

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده في اليوم ذاته مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.