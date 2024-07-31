وقال الحزب، في أول بيان له بشأن عملية الاغتيال: "كما بات معروفاً، اعتدى العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024، واستهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين، وحدوث دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".‏

وأكد حزب الله أن "القائد الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) كان حينها في هذا المبنى"، ولفت إلى أن‏ "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث، ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمَّرة".

ومضى بيان الحزب يقول: "وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية في ما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وغارة أمس الثلاثاء هي ثاني هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت منذ 2 يناير/كانون الثاني الماضي، حين اغتالت إسرائيل القيادي بحركة حماس صالح العاروري.

ومنذ أيام، تزايدت توقعات بتصعيد إسرائيلي كبير مرتقب، على خلفية مقتل 12 شخصاً السبت، إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس الدرزية بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وبينما اتهمت تل أبيب حزب الله بالوقوف خلف الحادث وتوعدت بتوجيه "ضربة قوية" له، نفى الحزب أي مسؤولية عنها، رغم القصف المتبادل بينهما منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.