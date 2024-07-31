سياسة
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السودان.. نجاة البرهان من محاولة اغتيال خلال حفل تخرج طلبة كليات عسكرية
أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة للجيش السوداني شرق البلاد خلال زيارة قائده ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما أكدت مصادر محلية نجاة الأخير من "محاولة اغتيال خلال حفل تخريج طلبة حربيين".
السودان.. نجاة البرهان من محاولة اغتيال خلال حفل تخرج طلبة كليات عسكرية
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان / صورة: Reuters Archive
31 يوليو 2024

وقالت وكالة السودان للأنباء إن المضادات الأرضية للقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات العامة بكوستي، تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من إسقاط 4 طائرات مسيّرة استهدفت قيادة الفرقة 18 مشاة وجهاز الاستخبارات، "ما أدى إلى استشهاد مقدم".

وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، مقتل 5 أشخاص إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين على احتفال شارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لتخريج طلبة عسكريين بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وقال الجيش، في بيان: "تصدت مضاداتنا الأرضية اليوم لمسيّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه في (مدينة) جبيت".

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة شرقي البلاد خلال تخريجه طلبة حربيين"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال إعلام مجلس السيادة إن البرهان: "يشهد في استاد معهد المشاة بمدينة جبيت في ولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات 68 كلية حربية و20 و23 من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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