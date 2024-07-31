شهدت لبنان والعراق وإيران، اليوم الأربعاء، تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، بالإضافة إلى سلسلة من الاستهدافات للحشد الشعبي في العراق من قبل التحالف الدولي.

العمليات الإسرائيلية جاءت بعد أيام من التهديدات التي أطلقها جيش الاحتلال لحزب الله، بعد اتهامه باستهداف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل التي أسفرت عن عدد من القتلى وهو ما نفاه الحزب، في ظل إدانات دولية وإقليمية للتصعيد الإسرائيلي ودعوات لتجنيب المنطقة حرباً شاملة تطول جميع دولها.

طهران: استشهاد هنية

أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس الحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران إثر " غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته في طهران. واستشهد هنية بعد ساعات من اغتيال إسرائيل القائد العسكري الأهم في حزب الله فؤاد شكر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري بعد تهديدات إسرائيلية متكررة باغتيال قيادات حركة حماس في الخارج.

أثار استشهاد هنية عاصفة من ردود الفعل المنددة بالاغتيال، وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاغتيال واعتبره" عملاً جباناً وتطوراً خطيراً". كما نعت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان لها هنية واعتبرت أن العملية "لن تثني شعبنا عن استمرار المقاومة لوضع حد للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود".

وأدانت وزارة الخارجية التركية، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقالت الوزارة في بيان: "مرة أخرى يتضح أن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لا نية لديها للتوصل إلى السلام"، وأضافت: "هذا الهجوم يهدف لتوسيع نطاق الحرب في غزة إلى مستوى إقليمي".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها" إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام".

بيروت: اغتيال المسؤول العسكري الأهم

وقبل الإعلان عن استشهاد هنية، تبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر الملقب بـ" الحاج محسن" بغارة حربية استهدفته، في حين أكد حزب الله وجود القيادي شكر بالمكان، إلا أنه لم يؤكد مقتله.

وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية لحزب الله بعد مقتل عدد من الإسرائيليين في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، واتهام إسرائيل لحزب الله بالوقوف خلف العملية، وهو ما نفاه الحزب اللبناني.

ومنذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اغتالت إسرائيل عدداً من قيادات حزب الله أهمهم قائد قطاع "نصر" طالب سامي عبد الله الملقب بـ"الحاج أبو طالب" في شهر يونيو/حزيران الماضي، وقائد قطاع "عزيز" محمد نعمة ناصر الملقب بـ" الحاج أبو نعمة" في 3 يوليو/تموز الحالي.

وفي أول رد فعل من الولايات المتحدة على حادثة الاغتيال قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بلادها : "لا تعتقد أن الحرب الشاملة (في الشرق الأوسط) أمر لا مفر منه، ولا نزال نعتقد أنه يمكن تجنبها". وذكرت أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً في المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

فيما جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين التزام بلاده مساعدة إسرائيل حال تعرضها لأي هجوم، وقال أوستين في مؤتمر صحفي إن بلاده "ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم من حزب الله".

العراق: قواعد الحشد تحت النار

استنكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، الأربعاء، الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" على مواقع تابعة للأجهزة الأمنية العراقية شمال محافظة بابل.

وقال عبد الله في منشور نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية على منصة إكس إن الضربة الجوية التي شنتها طائرات التحالف جاءت من خارج حدود العراق وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من منتسبي "القوات الأمنية في الحشد الشعبي" .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان صادر عن الحشد الشعبي تعرض قواته لاستهداف بوساطة صواريخ أطلقت من طائرة من دون طيار أدى لمقتل وإصابة عدد من عناصر اللواء 47.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق أمس الثلاثاء "دفاعاً عن النفس"، وأضاف المسؤول إن الضربة سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويتزامن الاستهداف الأمريكي مع عمليات الاغتيال التي شنتها إسرائيل بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، كما يتزامن الهجوم مع المفاوضات التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق حول الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق.