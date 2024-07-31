سياسة
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القسام تنعى هنية وتؤكد أن اغتياله سينقل المعركة إلى أبعاد جديدة
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عملية الاغتيال الإجرامية بحق إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية اليوم الأربعاء، هي "حدثٌ فارقٌ وخطير، ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ"، مضيفة أنها "ستكون له تداعياتٌ كبيرةٌ على المنطقة بأسرها".
القسام تنعى هنية وتؤكد أن اغتياله سينقل المعركة إلى أبعاد جديدة
القسام: اغتيال القائد هنية حدثٌ فارقٌ وخطير وتداعياته ستكون كبيرة على المنطقة بأسرها / صورة: AA
31 يوليو 2024

وأضافت الكتائب، في بيان، اليوم الأربعاء: "إن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجّل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة وإلى الأبد".

وشددت القسام على أنه "آن لهذه العربدة الصهيونية أن تتوقف، وأن يتم لجم هذا العدو الهائج، وأن تُقطع يده التي تعبث هنا وهناك ليرتدع عن عدوانه"، مؤكدة أن جرائم العدو المتواصلة في مختلف الساحات تدق ناقوس الخطر لدى كل دول وشعوب المنطقة.

وقال بيان القسام: "لا بد أن تكون حافزاً للجميع لدعم وإسناد المقاومة في فلسطين لأنها خط الدفاع المتقدم عن الأمة بأسرها، ولذا يحاول العدو جاهداً كسرها وإخضاعها للتفرغ للعدوان الأكبر على دول وشعوب الأمة".

ونعت الكتائب هنية "الذي ارتقى شهيداً إثر عملية اغتيالٍ صهيونيةٍ جبانة استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران"، وأشارت إلى أنه "كانت له في مختلف المحطات إسهاماتٌ وبصماتٌ واضحة، وقدم خلال مشواره الكثير لقضيتنا الفلسطينية، وكان له دورٌ مهم في تعزيز المقاومة وتوحيد جهود أبناء الأمة وحشد طاقاتهم وتوجيه البوصلة نحو القدس".

وشددت على أن "هذه الدماء الطاهرة العزيزة على الله حتماً لن تذهب هدراً، بل ستكون نبراساً على طريق التحرير، وسيدفع العدو ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وفي داخل كيانه المسخ وفي كل مكان تصل إليه أيدي مجاهدي شعبنا وأمتنا بإذن الله تعالى".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد". كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلن عن النتائج قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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