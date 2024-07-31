وعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائيّاً لبحث "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت"، وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري "استمرار الانعقاد لمواكبة التطورات".

وقال ميقاتي في تصريحات نقلها المكاري: "نجتمع للتصدي للعدوان الإسرائيلي وإدانة الاغتيال وقتل الأطفال، ومواكبة التطورات الأمنية التي وقعت مساء أمس ونقلت الوضع من حالة الاشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف كبيرة، من خلال استهداف العاصمة باعتداء إسرائيلي سقط بنتيجته ضحايا أبرياء".

وأدان رئيس الوزراء اللبناني "بقوة الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت"، محذراً من انفلات الأمور "نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الإجرامي القاتل"، كما دعا المجتمع الدولي "للجْم هذا التفلُّت الخطير ".

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) بأن وزراء الصناعة، جورج بوشكيان، والبيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم، والتربية عباس الحلبي، والثقافة محمد وسام المرتضى، والأشغال علي حمية، وصلوا إلى الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية، اليوم الأربعاء، في حضور وفد من "حزب الله" يتقدمه النائبان علي عمار وأمين شري.

وأكد منسق خطة الطوارئ الحكومية، الوزير ناصر ياسين، خلال مرافقة الوزراء في الجولة "تأمين الحاجات الطبية الطارئة، وكذلك حاجات الناس".

من جهته، قال وزير الإعلام اللبناني، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، إن "خطة الطوارئ" التي وُضعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تتابَع عبر اللجنة التي تعقد اجتماعات بشكل متواصل، والآن ستكثف اجتماعاتها، ومبدئيّاً نحن في حال جهوزية، ولكن يوجد بعض الأمور التي لها علاقة بالنزوح إذا ما حصل، وهي في طور المتابعة".

وأضاف: "توجد خطة حكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان"، كما شدد على أن "البلاد لا تريد حرباً، والجهود الدبلوماسية التي يبذلها رئيس الوزراء ستركز على تهدئة التوترات".

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 4 قتلى وأكثر من 80 جريحاً، وفق وزارة الصحة، والصليب الأحمر اللبناني الذي أفاد، في بيان، بـ"نقل الجرحى إلى مستشفيات بَهمَن والساحل والزهراء والرسول الأعظم، والسان جورج في ضاحية بيروت الجنوبية".

وغارة الثلاثاء هي ثاني هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 2 يناير/كانون الثاني 2024، حين اغتالت القيادي بحركة حماس صالح العاروري. وحتى صباح الأربعاء، لم يؤكد حزب الله اغتيال أحد قادته، فؤاد شكر، في الغارة، وقال، في بيان: "مصيره غير محدد بعد، بانتظار رفع أنقاض المبنى المُستهدف".

ومنذ أيام، تزايدت توقعات بتصعيد إسرائيلي كبير مرتقب على خلفية مقتل 12 شخصاً السبت، إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس الدرزية بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وبينما اتهمت تل أبيب حزب الله بالوقوف خلف الحادث وتوعدت بتوجيه "ضربة قوية" له، نفى الحزب أي مسؤولية عنه، رغم القصف المتبادل بينهما منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.