وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان، إلى أن التحالف الدولي موجود في العراق ضمن تفويض وأن "هذه الاستهدافات تمثل خرقاً خطيراً لهذا التفويض، وشدد على أن العراق "سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها".

وذكر اللواء يحيى رسول أنه على الرغم من التوصل إلى مراحل متقدمة من إنهاء وجود وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، "فإن قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداء سافر بعد أن استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، مواقع عراقية تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل". وقال إن هذه التجاوزات "الخطيرة وغير محسوبة النتائج"، من شأنها أن تقوّض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كما من شأنها "أن تجرّ العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة".

وبيّن أن الضربة نتج عنها سقوط "عدد من منتسبي قواتنا الأمنية في الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهوّر غير المسؤول". فيما قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن الضربة وقعت داخل قاعدة جنوبي بغداد تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية، مصرحين بأن هذه الانفجارات أودت بحياة 6 أشخاص وأصابت 4 آخرين.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربة في العراق، أمس الثلاثاء "دفاعاً عن النفس"، بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربة للضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الضربة "سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

ويشهد العراق زيادة في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت مصادر عراقية إن بغداد تريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الانسحاب رسميّاً بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية جرى التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة.