سياسة
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قطر عقب استشهاد هنية: كيف يمكن أن تجرى مفاوضات يقتل طرف فيها الآخر؟
شجبت قطر عملية اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، مستبعدة مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين في قطاع غزة.
قطر عقب استشهاد هنية: كيف يمكن أن تجرى مفاوضات يقتل طرف فيها الآخر؟
   رئيس وزراء قطر الذي تقود بلاده الوساطة بين حماس وإسرائيل / صورة: Reuters
31 يوليو 2024

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تقود بلاده، مع مصر والولايات المتحدة، وساطة لبحث وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 10 أشهر، أن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض بغزة يدفع إلى التساؤل عن كيفية إجراء مفاوضات فيها طرف يقتل من يفاوضه".

وقال آل ثاني، في منشور على منصة "إكس": "السلام الإقليمي والدولي في حاجة إلى شركاء جادّين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة"، في موقف جاء بعد إعلان حماس وإيران اغتيال هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

وعلى مدى أشهر، تحاول جهود وساطة، تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلاً للأسرى من الجانبين، ووقفاً لإطلاق النار في غزة، كما يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، غير أن جهود الوساطة أُعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وستُعلن النتائج قريباً". فيما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلاً: "لا نعلق على هذه التقارير".

ومنذ تأسيس حماس عام 1987 لمقاومة الاحتلال، اغتالت إسرائيل عدداً من أبرز قادتها، منهم الشيخ أحمد ياسين (المؤسس) وعبد العزيز الرنتيسي وصالح العاروري وأحمد الجعبري وصلاح شحادة، فيما جاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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