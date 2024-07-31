وأكد عبد السلام هنية في مقابلة مع TRT عربي أن العائلة تشرفت "بشهادة القائد الوالد، الذي بحث عنها ليل نهار منذ نعومة أظفاره، ومنذ انطلق في العمل الوطني الإسلامي المقاوم".

وأضاف عبد السلام أن الاحتلال واهم عندما ظن "أنه باغتيال والدي يمكن أن تتوقف المقاومة، أو يمكن أن يتوقف نضال الشعب الفلسطيني" فمع كل عملية اغتيال " لقائد تكون هناك ثورة عظيمة ودماء تحيي للأجيال الأمل القادم.

وذكر عبد السلام أن والده "بحث عن الشهادة ليل نهار وفي كل مكان، وهنا تكمن عظمة القادة الشهداء الذين أصبحت حياتهم مشاريع إما نصر أو شهادة".

عائلة هنية والـ100 شهيد

وحول علاقة الشهيد إسماعيل هنية مع عائلته يقول عبد السلام "دائماً ما كان يأمرنا بتجهيز أنفسنا على خبر استشهاده، وهذا ما كنا نفعله دائماً تجهيز أنفسنا على قدوم خبر استشهاده في أي لحظة".

"دماؤه غالية علينا، لكن ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني"، يؤكد عبد السلام بحزم ويكرر ما قاله الشهيد إسماعيل هنية لهم في مناسبات عدة بأن "دمائي ليست أغلى من دماء أي دم طفل في غزة أو دمعة أم نزفت على وداع ابنها".

وأفاد عبد السلام بأن أباه التحق بـ"إخواني الثلاثة مع أحفادهم السبعة، وحفيديه، وأبناء شقيق الوالد وأبناء شقيقتي الوالد وأشقائه وشقيقاته وأبناء عمومتي أكثر من 100 شهيد قدمت عائلتنا، واليوم سيد الشهداء يتزين وتتزين فلسطين بشهادته".

وجدد هنية الابن تأكيده أن "نحن نقول بكل وضوح إن الشهادة هي حسن الخاتمة، ونحن نقول بكل وضوح إن هذه الدنيا فانية، فإما حياة تسر الصديق. وإما ممات يضيف العداء، هكذا تعلمنا وتربينا وربينا هكذا علمنا. هكذا نحن بإذنه تعالى. سنحتفظ بوصيته وسنبقى على دربه".

الوحدة الوطنية على رأس الأولويات

احتلت أولوية الوحدة الوطنية مرتبة مهمة لدى إسماعيل هنية، يقول نجله الأكبر عبد السلام "إن آخر اهتمامات الوالد في حياته السياسية متابعة عودة الوفد من الصين، بعد توقيع وثيقة التوافق الوطني، التي كان حريصاً في آخر أيام حياته على إنجاحها."

وأكد هنية في حديثه لـTRT عربي أن والده ظل حتى "آخر لحظات حياته يؤمن بوحدة شعبنا وأن يكون هناك إجماع ووحدة وطنية... وأن القدس والمسجد الأقصى ظلت الشغل الشاغل للشهيد إسماعيل هنية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلن عن النتائج قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران في أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.