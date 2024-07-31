ودعا هنية لأن يكون 3 أغسطس/آب "يوماً وطنياً وعالمياً" لنصرة غزة والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشدّد على ضرورة، "المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من أغسطس/آب، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا وضد أسرانا في سجون الاعتقال النازية".

وقال: "نتطلّع لأن يكون يوم الثالث من أغسطس/آب يوماً محورياً ومشهوداً وفاعلاً في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال".

وأضاف: "يأتي هذا الإعلان في ظل الصمت والعجز الدولي في وقف هذه الحرب العدوانية ضد شعبنا وأسرانا، والانحياز والدعم والشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية في هذا العدوان، وفشل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في تحمّل مسؤولياتها في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزَّة وأسرانا في سجون العدو الصهيوني".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه ستُعلان النتائج قريباً". فيما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلاً: "لا نعلق على هذه التقارير".

ومنذ تأسيس حماس عام 1987 لمقاومة الاحتلال، اغتالت إسرائيل عدداً من أبرز قادتها، منهم الشيخ أحمد ياسين (المؤسس) وعبد العزيز الرنتيسي وصالح العاروري وأحمد الجعبري وصلاح شحادة. فيما جاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.