وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"، كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال" وأن "النتائج ستُعلن قريباً".

ونشر مستخدمو منصات ميتا صوراً لمنشورات قبل وبعد الحذف من على صفحاتهم الشخصية، كانوا ينعون فيها "هنية"، متبوعة بتعليق من المنصة على كل منشور جرى حذفه جاء فيه "منشورك يخالف معايير مجتمعنا للأشخاص والمنظمات الخطرة".

كما عبّر مستخدمون عن غضبهم من حذف "صور" الشهيد إسماعيل هنية، وأي "منشورات للترحم عليه" بعد لحظات من نشرها.

يأتي ذلك على الرغم من قرار سابق لشركة "ميتا"، مؤخراً، برفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد"، بعد مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، انتهت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغاً فيه".

وتصاعدت الانتقادات ضد الشركة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.