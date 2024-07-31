سياسة
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واشنطن تنفي تورطها في عملية اغتيال إسماعيل هنية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ولا علاقة لها بالعملية.
واشنطن تنفي تورطها في عملية اغتيال إسماعيل هنية
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / صورة: (أرشيف) AP
31 يوليو 2024

وفي لقاء لبلينكن مع قناة "نيوز آسيا" خلال زيارة لسنغافورة صرح أن "هذا وضع لا علم لنا به ولا دخل، لذلك فمن الصعب جداً التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقاً بشأن تأثير حدث ما في آخر".

كذلك نقلت واشنطن بوست، عنه قوله إن "إدارة بايدن لم تتلق تحذيراً مسبقاً بشأن الهجوم على هنية ولم يكن لها أي دور فيه".

وتعليقاً على اغتيال قائد حماس قال بلينكن، "لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم". كذلك ادعى أن "هذا يصب أيضاً في مصلحة الفلسطينيين الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون كل يوم في غزة ويقعون في مرمى النيران المتبادلة التي تسببت بها حماس".​​​​​​​

بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، رداً على أسئلة صحفيين، فيما كان في الفلبين، حول اغتيال هنية، "ليس لدي أي شيء أقوله بشأن هذا الأمر"، متابعاً "سمعنا بالتأكيد هذه التقارير، ولكن ليس لدي أي معلومات إضافية لأقدمها".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على علم بالأنباء المتعلقة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي تصريح نقلته شبكة "CNN" اليوم الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض، لم يذكر اسمه: "رأينا الأنباء المتعلقة بمقتل إسماعيل هنية في إيران"، وتابعت الشبكة الأمريكية إن المسؤول لم يقدم معلومات مفصلة عن هذا الموضوع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأن النتائج ستُعلَن قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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