ولم يعلق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقائه جنود منظومة الدفاع الجوي "سهم"، اليوم الأربعاء، على اغتيال هنية ولكنه أشار إلى اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن غالانت قوله: "إن حقيقة قيامكم بما تفعلونه يمنحنا الثقة للقيام بما يتعين علينا القيام به وما يتعين علينا اتخاذ قرار بشأنه". وأضاف في إشارة إلى اغتيال القيادي في حزب الله "الأداء الليلة في بيروت كان مركزاً وعالي الجودة ومحدداً".

وتابع غالانت: "لا نريد الحرب، ولكننا نستعد لكل الاحتمالات وفي ذلك عليكم الاستعداد بالشكل الصحيح، وسنعمل على المستويات كافة".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيترأس بعد عصر الأربعاء جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث تداعيات الاغتيال". وأضافت أن "السفارات الإسرائيلية والجاليات اليهودية في أوروبا شددت إجراءاتها الأمنية".

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله بأنه "عقب التوترات الأمنية في الشمالية تقرر إغلاق المجال الجوي من خط الخضيرة–حيفا إلى الشمال لـ24 ساعة".

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "لا توجد أي تغييرات في سياسة حماية الجبهة الداخلية. يجري جيش الدفاع تقييماً للوضع في هذه الساعة وإذا تقرر إدخال تعديلات سيجري اطلاع الجمهور عبر منصات جيش الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية. يجب العمل وفق تعليمات الجبهة الداخلية".

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، بينما قال الحزب، صباح الأربعاء، إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.