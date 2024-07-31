سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تقرر إغلاق مجالها الجوي.. وغالانت: مستعدون لكل الاحتمالات
تواصل إسرائيل التزام الصمت حيال استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مدعية على لسان مسؤوليها أنها "لا تريد الحرب"، بينما وجهت بإغلاق مجالها الجوي "استعداداً لكل الاحتمالات".
إسرائيل تقرر إغلاق مجالها الجوي.. وغالانت: مستعدون لكل الاحتمالات
غالانت في لقاء سابق مع جنود إسرائيليين / صورة: AA
31 يوليو 2024

ولم يعلق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقائه جنود منظومة الدفاع الجوي "سهم"، اليوم الأربعاء، على اغتيال هنية ولكنه أشار إلى اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن غالانت قوله: "إن حقيقة قيامكم بما تفعلونه يمنحنا الثقة للقيام بما يتعين علينا القيام به وما يتعين علينا اتخاذ قرار بشأنه". وأضاف في إشارة إلى اغتيال القيادي في حزب الله "الأداء الليلة في بيروت كان مركزاً وعالي الجودة ومحدداً".

وتابع غالانت: "لا نريد الحرب، ولكننا نستعد لكل الاحتمالات وفي ذلك عليكم الاستعداد بالشكل الصحيح، وسنعمل على المستويات كافة".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيترأس بعد عصر الأربعاء جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث تداعيات الاغتيال". وأضافت أن "السفارات الإسرائيلية والجاليات اليهودية في أوروبا شددت إجراءاتها الأمنية".

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله بأنه "عقب التوترات الأمنية في الشمالية تقرر إغلاق المجال الجوي من خط الخضيرة–حيفا إلى الشمال لـ24 ساعة".

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "لا توجد أي تغييرات في سياسة حماية الجبهة الداخلية. يجري جيش الدفاع تقييماً للوضع في هذه الساعة وإذا تقرر إدخال تعديلات سيجري اطلاع الجمهور عبر منصات جيش الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية. يجب العمل وفق تعليمات الجبهة الداخلية".

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، بينما قال الحزب، صباح الأربعاء، إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us