ونشرت المفوضية تقريراً حول الاعتقال التعسفي وطويل الأمد لآلاف الفلسطينيين من السلطات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متضمناً إفادات عن التعذيب، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وغيره من أصناف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد النساء والرجال الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

وأكدت المفوضية نقل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الطواقم الطبية والمرضى والمقيمون وغيرهم ممن فروا من الصراع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، من غزة إلى إسرائيل، "وغالباً ما كانوا مقيدين بالسلاسل ومعصوبي الأعين"، موضحة أن الفلسطينيين يُعتقلون في كثير من الأحيان في أماكن سرية من دون ذكر أسباب اعتقالهم ومن دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بمراجعة قضائية.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى اعتقال الرجال والمراهقين من المدارس أو المستشفيات أو المنازل أو عند نقاط التفتيش في أثناء نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، موضحة أن إسرائيل لم تقدم معلومات عن مصير معظم المعتقلين أو مكان وجودهم، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مُنعت من الوصول إلى أماكن المعتقلين.

كما تضمن التقرير إفادات قال فيها المعتقلون الفلسطينيون إنهم "احتُجزوا في أماكن تشبه القفص، وتركوا عراة لفترات طويلة لا يرتدون سوى الحفاضات"، مضيفاً "قال الفلسطينيون إنهم ظلوا معصوبي الأعين لفترة طويلة، وحرموا من الطعام والنوم والماء، وتعرضوا للصعق بالكهرباء، وأطفئت السجائر على أجسامهم، وأطلقت عليهم الكلاب".

ولفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي وردت آراؤه في التقرير، إلى أن "الكثير من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يجري فقط اعتقالهم في ظروف يرثى لها من دون أي تهمة أو محاكمة، بل يتعرضون أيضاً لسوء المعاملة والتعذيب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجلت وفاة ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً في المنشآت والسجون العسكرية الإسرائيلية، بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.