وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع زوجة وأبناء هنية. وأضافت بأن "الرئيس أردوغان أعرب عن حزنه العميق إزاء استشهاد هنية جراء عملية اغتيال غادرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد". كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلَن عن النتائج قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء أمس الثلاثاء، وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.