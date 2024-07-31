سياسة
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البرلمان التركي يدعو محمود عباس لإلقاء خطاب فيه خلال زيارته بمنتصف أغسطس
أعلنت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجري زيارة إلى البلاد يومي 14 و15 أغسطس/آب القادم، وسيلقي خطاباً في البرلمان.
البرلمان التركي يدعو محمود عباس لإلقاء خطاب فيه خلال زيارته بمنتصف أغسطس
البرلمان التركي يدعو محمود عباس لإلقاء خطاب فيه خلال زيارته بمنتصف أغسطس/آب. / صورة: AA
31 يوليو 2024

وقال رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء: "سيزور رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بلادنا يومي 14 و15 أغسطس/آب"، مضيفاً: "يلتقي السيد عباس برئيسنا رجب طيب أردوغان في اليوم الأول من زيارته، ثم يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان في اليوم الثاني من الزيارة".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في تصريحات إعلامية، عزمهم استضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام المقبلة، ليلقي خطاباً ويتحدث عن القضية الفلسطينية أمام النواب، مشيراً إلى أنه ستجري دعوة جميع البعثات الدبلوماسية والضيوف الفلسطينيين المقيمين في تركيا لحضور خطاب عباس في البرلمان التركي.

وذكر قورتولموش أن تركيا عملت على أن تتحد المكونات الفلسطينية ضد الصهاينة، موضحاً أنه "في 24 يوليو/تموز الجاري، كان بودّنا أن يأتي عباس ليتحدث في البرلمان ويلقي خطاباً و(رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل) هنية ضيف عندنا، ولكن بسبب برنامج التزامات الرئيس عباس لم يتحقق ذلك".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال، وأنه ستُعلن النتائج قريباً"، بينما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلاً لمراسل الأناضول: "لا نعلق على هذه التقارير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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