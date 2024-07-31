سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد استشهاد هنية.. بلينكن يجري اتصالات لبحث وضع غزة ووقف التصعيد بالمنطقة
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، اتصالات ببعض المسؤولين في المنطقة، لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك خطوات التصعيد "الخطير"، إثر استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.
بعد استشهاد هنية.. بلينكن يجري اتصالات لبحث وضع غزة ووقف التصعيد بالمنطقة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / صورة: (أرشيف) AFP
31 يوليو 2024

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الوقت ذاته، ناقش بلينكن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي "التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب".

وذكر بيان للخارجية الأردنية، أنه في الاتصال الذي تلقاه الصفدي، أكد أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها، وأن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

ولفت البيان إلى أن الوزير الأردني، أدان خلال الاتصال اغتيال هنية واعتبره "جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً"، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد".

وأكد الصفدي "ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد" الذي جرى أمس الثلاثاء.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيعلن إعلان النتائج قريباً".

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، بينما قال الحزب، صباح الأربعاء، إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us