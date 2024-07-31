وأفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الوقت ذاته، ناقش بلينكن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي "التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب".

وذكر بيان للخارجية الأردنية، أنه في الاتصال الذي تلقاه الصفدي، أكد أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها، وأن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

ولفت البيان إلى أن الوزير الأردني، أدان خلال الاتصال اغتيال هنية واعتبره "جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً"، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد".

وأكد الصفدي "ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد" الذي جرى أمس الثلاثاء.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيعلن إعلان النتائج قريباً".

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، بينما قال الحزب، صباح الأربعاء، إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.