سياسة
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حماس: مراسم تشييع لهنية في إيران وقطر والدفن في الدوحة
أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن مراسم تشييع رسمية وشعبية ستقام لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران غداً الخميس، قبل نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها الجمعة.
حماس: مراسم تشييع لهنية في إيران وقطر والدفن في الدوحة
احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. / صورة: AFP
31 يوليو 2024

وقالت الحركة في بيان عبر منصة تليغرام: "ستُجرى للقائد الشهيد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غدٍ الخميس"، مضيفةً أن "الجثمان الطاهر سينقل إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر الخميس، لتُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة".

ووفقاً لما ورد في البيان، "سيُنقل بعد ذلك جثمان هنية إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، ومراسم تشييع الشهيد قائد الحركة في الدوحة ستُجرى، بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".

في السياق، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأربعاء، إن وفداً منها سيشارك في تشييع جثمان إسماعيل هنية، المقرر الجمعة، في قطر.

وكانت "فتح" قد أدانت اغتيال هنية، ووصفته في بيان بأنه "عمل جبان"، كما أدان زعيم الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بشدة اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملاً جباناً وتطوراً خطيراً".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأن النتائج ستُعلَن قريباً.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء، وسبق ذلك عقده، مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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