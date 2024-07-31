وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن "غالانت أطلع أوستن على العملية الدقيقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي للقضاء على القائد العسكري الأقدم في حزب الله، فؤاد شكر -سيد محسن"، كما أكد غالانت "أن إسرائيل لا تسعى إلى الحرب، ومع ذلك يظل الجيش الإسرائيلي مستعداً للدفاع عن مواطنيه والردّ على أيّ هجوم من حزب الله"، وفق قوله.

ولفتت الوزارة إلى أن "غالانت أعرب عن تقديره العميق للوزير أوستن لالتزامه الشخصي بأمن إسرائيل، بما في ذلك دعمه العلني لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأفادت الوزارة إلى أنه "خلال المناقشة، أكد غالانت أيضاً أن إسرائيل تعمل بشكل خاص خلال هذه الأوقات على التوصل إلى إطار للإفراج عن الرهائن". وأضافت أن "غالانت أبلغ أوستن أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تشكل أهمية مركزية لمكانة إسرائيل في المنطقة وردع إيران ووكلائها"، حسب تعبيره.

الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وجّه الأربعاء، رسالة إلى عشرات وزراء خارجية في العالم، قال فيها: "نفذت إسرائيل أمس ضربة دقيقة في بيروت ضد فؤاد شكر، القائد العسكري الأقدم في حزب الله"، مدعياً أن شكر "كان مسؤولاً عن جميع الهجمات المتواصلة التي شنّها حزب الله على إسرائيل وعن إطلاق آلاف الصواريخ على الإسرائيليين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول (2023)".

واعتبر كاتس في رسالته أن "العالم يجب أن يدعم إسرائيل في هذا الوقت، ويطالب بوقف فوري لهجمات حزب الله، وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني، ونزع سلاحه وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وزعم أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة"​​، مؤكداً أن "الطريقة الوحيدة لمنعها (الحرب الشاملة) هي التنفيذ الفوري للقرار 1701".

يذكر أنه في 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن بالإجماع هذا القرار، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوماً بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. ويدعو القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، بينما قال الحزب، صباح الأربعاء، إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره. وأسفر الهجوم عن 4 قتلى، بينهم طفلان وامرأة، وأكثر من 80 جريحاً، حسب الصليب الأحمر اللبناني.