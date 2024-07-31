وقالت القسام في بيان إن العملية الأولى أصابت من المسافة صفر مستوطناً إسرائيلياً قرب مستوطنة كريات أربع، فيما استهدفت العملية الثانية قوة للاحتلال، بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وأكدت أن العملية التي نفذها مقاتلوها تأتي كرد سريع، على "عملية الاغتيال الجبانة، والتي طالت القائد الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية"، مشددة على أن "الخليل ستكون في صدارة تنفيذ العمليات النوعية في مقبل الأيام".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد ذكر في بيان اليوم، أن فلسطينياً "كان يستقل سيارة وصل إلى مفترق طرق في منطقة الخليل وأطلق النار على مواطن إسرائيلي كان في المكان. بعد ذلك خرج من السيارة وقام بطعن المواطن"، مضيفاً أن "قوات الجيش قدمت العلاج الطبي للمواطن في الميدان ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى" دون مزيد من التفاصيل عن إصابته.

وأشار الجيش إلى أن قواته تجري عمليات بحث عن المنفذ "الذي لاذ بالفرار من المكان حيث تغلق القوات بعض الطرقات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد". كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلَن عن النتائج قريباً.