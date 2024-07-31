سياسة
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"رد سريع".. القسام تعلن تنفيذ عمليتي إطلاق نار بالخليل عقب استشهاد هنية
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتي إطلاق نار بالخليل جنوبي الضفة الغربية، رداً على استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
"رد سريع".. القسام تعلن تنفيذ عمليتي إطلاق نار بالخليل عقب استشهاد هنية
قوات الاحتلال في موقع استهداف المستوطن الإسرائيلي بالخليل (المصدر: إعلام عبري) / Others
31 يوليو 2024

وقالت القسام في بيان إن العملية الأولى أصابت من المسافة صفر مستوطناً إسرائيلياً قرب مستوطنة كريات أربع، فيما استهدفت العملية الثانية قوة للاحتلال، بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وأكدت أن العملية التي نفذها مقاتلوها تأتي كرد سريع، على "عملية الاغتيال الجبانة، والتي طالت القائد الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية"، مشددة على أن "الخليل ستكون في صدارة تنفيذ العمليات النوعية في مقبل الأيام".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد ذكر في بيان اليوم، أن فلسطينياً "كان يستقل سيارة وصل إلى مفترق طرق في منطقة الخليل وأطلق النار على مواطن إسرائيلي كان في المكان. بعد ذلك خرج من السيارة وقام بطعن المواطن"، مضيفاً أن "قوات الجيش قدمت العلاج الطبي للمواطن في الميدان ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى" دون مزيد من التفاصيل عن إصابته.

وأشار الجيش إلى أن قواته تجري عمليات بحث عن المنفذ "الذي لاذ بالفرار من المكان حيث تغلق القوات بعض الطرقات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد". كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحاً أن التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيُعلَن عن النتائج قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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