سياسة
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حماس: إن لم تُقطع يد العدو بعد اغتيال هنية فسيتمادى بأماكن أخرى
أكد القيادي بحركة "حماس" خليل الحية، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اغتيل بصاروخ أصابه مباشرة، محذراً من أنه "إن لم تُقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على هنية فسيتمادى العدو بأماكن أخرى".
حماس: إن لم تُقطع يد العدو بعد اغتيال هنية فسيتمادى بأماكن أخرى
حركة حماس  تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمناً غالياً بعد اغتياله إسماعيل هنية / صورة أرشيفية: Reuters  
31 يوليو 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيرانية طهران، إذ أسفر قصف صاروخي عن استشهاد هنية، فجر اليوم، في عملية اغتيال تشير الأدلة فيها إلى إسرائيل رغم عدم إقرارها بذلك رسمياً.

وشدّد الحية على أنه: "إذا لم تُقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على هنية فسوف يتمادى العدو (إسرائيل) في أماكن أخرى"، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني جدير بأن يدفع ثمناً غالياً لجريمته البشعة".

وأضاف: "نحن وإيران والمنطقة والعالم لا نريد حرباً (مع إسرائيل) ومن يتحمل المسؤولية فهو من أشعل المنطقة"، معتبراً "دماء القائد هنية رسالة واضحة بأن خيارنا مع العدو هو المقاومة وهي موحدة"، مضيفاً أن "حماس والمقاومة مستمرة، ومن سيخلف القائد هنية سيسير على الدرب نفسه".

وبشأن طريقة استشهاد هنية، قال الحية: "وفقاً لشهادات من كانوا معه بمقر إقامته، فإن عملية الاغتيال جرت بصاروخ استهدف غرفته، وقد أصابه بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن "الصاروخ أدى إلى تدمير نوافذ وأبواب وجدران الغرفة التي كان بها هنية".

وأوضح أن حركته تنتظر الآن التحقيقات الكاملة من السلطات الإيرانية بشأن عملية الاغتيال، مبيناً أن المدعي العام بطهران شكل لجنة تحقيق، وأن الفرق الفنية تعمل منذ الصباح بمكان الاستشهاد، وتابع: "نحن على قناعة بأن الإخوة في إيران سيصلون إلى حقيقة ما حدث".

وعن أسباب إقدام إسرائيل على اغتيال هنية، رأى الحية أن "الاحتلال يهرب إلى الأمام عبر محاولته إشعال المنطقة بعد فشله" في تحقيق أهداف حربه على غزة. واعتبر أن تمكن إسرائيل من اغتيال هنية "ليس منجزاً استخبارياً"، فرئيس المكتب السياسي الراحل "لم يكن في مكان سري أو بعيداً عن الأضواء وقت اغتياله".

وأشاد الحية بالراحل، قائلاً إنه "بذل حياته من أجل دينه ووطنه"، ولفت إلى أنه "قضى نحبه في ظروف استثنائية وسيفتقده شعبه والأمة"، مؤكداً أن "غياب قائد آخر لا يحرف بوصلة الحركة عن أدائها".

وبينما تلتزم تل أبيب الصمت، أعلنت "حماس" وإيران صباح اليوم الأربعاء استشهاد هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتوعدت إيران بردٍّ "قاس" على اغتيال هنية يجعل منفذه "يندم عليه بشدة"، كما توعدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، إسرائيل "بدفع ثمن" استشهاد هنية، الذي قالت إنه "حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة، وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها".

وجاء استشهاد هنية بينما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شنّ حرب على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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