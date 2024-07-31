وشارك في الصلاة التي أقيمت في أنقرة وإزمير وأماسيا وأرضروم وقارص وشانلي أورفا وجانكيري وأيضن وأردهان وتكيرداغ وقيصري، عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى آلاف المواطنين.

وعقب الصلاة نظم المشاركون وقفة تضامنية مع فلسطين، نددت بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة والعدوان المستمر على قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلنت حركة حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحاً أن "التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وأنه سيجري إعلان النتائج قريباً".

بينما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلاً: "لا نعلق على هذه التقارير".