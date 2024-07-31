وقالت القسام في بيان على تليغرام، إن مقاتليها نفذوا "عملية مركبة ضد جيش الاحتلال بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح". وأوضحت أن العملية شملت "استهداف دبابة ميركفاه وجرافة عسكرية D9 بقذيفتين من نوع الياسين 105 ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا بقذائف الياسين 105 "قوات النجدة الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان، ما أدى إلى تدمير ناقلة جند وجرافتين من نوع D9"، مشيرة إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة بمنطقة العملية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام تنفيذ عمليتي إطلاق نار في الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت "من المسافة صفر" مستوطناً قرب مستوطنة "كريات أربع"، فيما استهدفت الثانية قوة لجيش الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي.

يأتي ذلك بعد ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة جوية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.