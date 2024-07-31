سياسة
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مستوطنون يحتجزون مصابين في بيت لحم ويعتدون على ممتلكات الأهالي في الضفة
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن مستوطنين إسرائيليين يحتجزون مصابين فلسطينيين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحموا  بلدات أخرى في حماية جيش الاحتلال.
مستوطنون يحتجزون مصابين في بيت لحم ويعتدون على ممتلكات الأهالي في الضفة
مستوطنون إسرائيليون يحتجزون مصابين فلسطينيين في مدينة بيت لحم ويعتدون على بلدات بنابلس / صورة أرشيفية: AP 
31 يوليو 2024

وأفادت الجمعية في بيان بأن مستوطنين إسرائيليين يحتجزون عدداً من المصابين في بيت لحم، مشيرة إلى أن طواقمها تحاول الوصول إليهم، مشيرة إلى أن الطواقم تمكنت حتى الساعة من نقل إصابة بالرصاص الحي بالأطراف لشاب يبلغ من العمر 33 عاماً.

بدورهم، قال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منطقة خلة نحلة جنوبي بيت لحم، واعتدوا على بعض السكان بالحجارة، وأطلقوا الرصاص تجاههم وأصابوا عدداً منهم، وأكدوا أن مواطناً استطاع الفرار من الموقع ونقل للعلاج، بينما يغلق المستوطنون الموقع ويمنعون الطواقم الطبية من الوصول.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة خمسة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص مستوطنين، قرب واد رحال جنوب بيت لحم، ونقلت عن مصادر أمنية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين في أرضهم بمنطقة "خلة النحلة" في واد رحال، وأطلقت صوبهم الرصاص الحي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت جمعية الهلال الأحمر في بيان إن شاباً يبلغ 18 عاماً أصيب برصاص إسرائيلي أسفل الظهر في بلدة قصرة بمدينة نابلس شمالي الضفة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأكد شهود عيان، أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا بلدة قصرة واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع السكان، تدخل على أثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز للدموع.

كما ذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، طفلاً بعد أن نكلت به وسط مدينة الخليل، موضحة أن قوات الاحتلال أوقفت طفلاً، لم تعرف هويته، كان يستقل دراجة كهربائية في منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، ونكلت به قبل أن تقوم باعتقاله.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، بالإضافة إلى اعتداءات متصاعدة من مستوطنين، ما أسفر عن 594 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، وقرابة 9 آلاف و870 معتقلاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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