سياسة
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خوفاً من رد انتقامي لحزب الله.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
انضمت شركات الطيران الأمريكية والبريطانية، إلى الشركات التي أعلنت إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من ردّ حزب الله اللبناني على اغتيال أبرز قادته العسكريين.
خوفاً من رد انتقامي لحزب الله.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
شركات طيران أمريكية وبريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل / صورة: AA
31 يوليو 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "بعد اغتيال (القيادي في حزب الله فؤاد شكر) ألغت الخطوط الجوية المتحدة يونايتد إيرلاينز، ودلتا الجوية ودلتا إيرلاينز الأمريكيتان، رحلاتهما إلى إسرائيل".

بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز، ألغت هي الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل، وليس من المعروف ما إذا كان ذلك لليوم التالي فقط أو الـ48 ساعة القادمة. كما أبلغت شركة يونايتد إيرلاينز، عملاءها بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن شركة "دلتا إيرلاينز" التي عادت إلى الطيران إلى إسرائيل الشهر الماضي، وتسيّر رحلة يومية من نيويورك إلى تل أبيب، علقت رحلاتها الليلة وغداً (الخميس) من مطار جون كنيدي.

والاثنين، ألغت الخطوط الجوية النمساوية، ولوفتهانزا السويسرية رحلاتهما من وإلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب بشكل مؤقت.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إنه "عقب التوترات الأمنية في الشمالية تقرر إغلاق المجال الجوي من خط الخضيرة–حيفا إلى الشمال لـ24 ساعة".

وازدادت التوترات وتشديد الإجراءات الأمنية في إسرائيل، بعد إعلان تل أبيب، مساء أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.

وبعدها بساعات أعلنت حركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء استشهاد هنية بينما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شنّ حرب على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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