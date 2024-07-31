وقال ألطون في منشور على منصة إكس تعليقاً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الأخير "واجه الموت بتواضع لا يستطيع أعداؤه فهمه، وهو أحد الأبطال العظماء وشهيد القضية الفلسطينية".

وشدّد على أن "إسرائيل تجرّ منطقتنا إلى مزيد من الاضطرابات من خلال الاغتيالات والأعمال السرية التي تهدف إلى قتل أي فرصة للسلام"، مشيراً إلى أن "اغتيال إسماعيل هنية هو أحدث مثال على الإرهاب الذي ترعاه الدولة في انتهاك صارخ لسيادة دولة أخرى".

وأشار ألطون إلى أن "حكومة نتنياهو أظهرت، مراراً وتكراراً، أنها لا تلتزم وقف إطلاق النار أو أي تسوية سلمية"، مضيفاً أنها "مهتمة فقط بتوسيع سرقتها واحتلالها للأراضي الفلسطينية من دون أي اعتبار للحياة البشرية على الإطلاق".

وصباح أمس الأربعاء، أعلنت حركة حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.