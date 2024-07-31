فيدان مترحّماً على هنية: على من قتلوه أن لا ينسوا أنهم قتلوا السلام أيضاً

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأربعاء، إن قتلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عليهم "أن لا ينسوا أنهم باغتياله قتلوا السلام أيضاً".