سياسة
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فيدان مترحّماً على هنية: على من قتلوه أن لا ينسوا أنهم قتلوا السلام أيضاً
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأربعاء، إن قتلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عليهم "أن لا ينسوا أنهم باغتياله قتلوا السلام أيضاً".
فيدان مترحّماً على هنية: على من قتلوه أن لا ينسوا أنهم قتلوا السلام أيضاً
فيدان في مقابلة تليفزيونية: أترحّم على الشهيد إسماعيل هنية وأسأل الله أن يسكنه فسيح جناته / صورة: AA
31 يوليو 2024

وقال فيدان خلال مقابلة أجرتها معه قناة تليفزيونية محلية: "أترحم مرة أخرى على الشهيد إسماعيل هنية، وأسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأقدّم التعازي لأسرته وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي".

وأكّد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُدرك أن "أمريكا رهينة لديه، ولا خيار أمامها سوى الانخراط معه بحرب على لبنان إذا ما قرر ذلك"، مضيفاً أن "التصفيق الحارّ" لنتنياهو خلال خطابه أمام الكونغرس، أدّى بلا شك إلى تشجيعه على مواصلة هجماته.

وصباح أمس الأربعاء أعلنت حركة حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، كما أكّد التليفزيون الإيراني أن "التحقيق في عملية الاغتيال جارٍ، والنتائج ستُعلَن قريباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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