سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر والأردن يُدينان الاغتيالات الإسرائيلية ويدعوان مجلس الأمن لوقف حرب غزة
أعلنت مصر والأردن في بيان مشترك لوزارتي الخارجية بالدولتين مساء أمس الأربعاء، إدانتهما الاغتيالات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، ووجّهتا دعوة إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يُلزِم إسرائيل وقف عدوانها على قطاع غزة.
مصر والأردن يُدينان الاغتيالات الإسرائيلية ويدعوان مجلس الأمن لوقف حرب غزة
مصر والأردن يدعوان مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل وقف الحرب على غزة / صورة: AA
1 أغسطس 2024

جاء البيان بعد ساعات من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بهجوم حمّلت كلٌّ من إيران وحماس إسرائيل المسؤولية عنه، بعد يوم من إعلان تل أبيب اغتيالها القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وذكر البيان أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي حمّلا "إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية، والاغتيالات السياسية".

وطالب الوزيران مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار ملزم يفرِض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي"، مؤكدين "ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل"، كما أدانا "الاغتيالات السياسية"، وفق البيان ذاته.

وشدّد الوزيران على أن "الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها"، مجددَين إدانتهما "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكاتها لسيادة الدول".

وأكّد الوزيران "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967".

ومساء الثلاثاء اغتالت إسرائيل القيادي البارز بحزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فيما أعلنت حماس وإيران استشهاد هنية صباح الأربعاء، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us