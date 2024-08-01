جاء ذلك في بيانات صادرة عن قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، ومصر والأردن والعراق ولبنان والجزائر، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، وأحزاب مغربية.

"تأجيج للصراع"

أدانت قطر في بيان لخارجيتها "بأشد العبارات اغتيال هنية في طهران"، واعتبرته "جريمة شنيعة وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والإنساني"، مؤكدة أن أن عملية الاغتيال "من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام".

وجددت الخارجية "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبرة عن "تعازي قطر قيادة وشعباً لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي وفلسطين وشعبها".

وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منشور على إكس، أن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل عن كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقتل فيها طرف مَن يفاوضه في الوقت ذاته".

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

كما أكّدت الإمارات في بيان للخارجية أنها "تتابع من كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددة على "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".

وحذّرت البحرين في بيان للخارجية من "خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية، وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط".

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهود دول المنطقة، للحيلولة دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفق حل الدولتين.

بدورها أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال هنية، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما أعربت الخارجية الكويتية في بيان، عن "إدانة الكويت للهجوم الذي تعرّضت له إيران وأدى إلى اغتيال هنية"، معربة عن "قلقها البالغ إزاء ما أقدم عليه الكيان الإسرائيلي من عمل إجرامي وغير مسؤول".

وأكدت أن "ذلك السلوك العدواني يُعتبر تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وأهمها احترام سيادة الدول المستقلة"، داعيةً "الأمم المتحدة وسائر المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل حازم وفوري لتفادي أي تصعيد عسكري قد يدخل المنطقة والعالم في متاهات الفوضى".

وأدانت مصر في بيان للخارجية، سياسة التصعيد الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "خطيرة"، محذرة من "مغبّة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة".

واعتبرت أن "تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد تعقيد الموقف ويؤشر على غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف حرب غزة".

وطالبت مصر "مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسؤوليتها في وقف هذا التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية".

كذلك أدان الأردن في بيان للخارجية بـ"أشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية"، متهماً إسرائيل بتلك العملية، وأكّد أن ذلك يمثّل "خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة".

وشدّد الأردن على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، معبّراً عن "التعازي لفلسطين وشعبها، ولذوي هنية ومرافقه".

من جانبه، أدان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في منشور على إكس، "بأشد العبارات اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية رحمه الله"، معتبراً ذلك "جريمة نكراء وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

وأدان العراق في بيان للخارجية، اغتيال هنية، واعتبره "عملية عدوانية تُعَدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول".

وفي لبنان أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اغتيال هنية، في بداية جلسة طارئة لمجلس الوزراء للتباحث بشأن الغارة الإسرائيلية التي طالت بيروت مساء الثلاثاء وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وقال ميقاتي: "نُدين بقوةٍ اغتيالَ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونرى في هذا العمل خطراً جديّاً بتوسّع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما أدانت الجزائر بشدةٍ اغتيال هنية، حسب تصريحات وزير الخارجية أحمد عطاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة، وقال عطاف: "نُدِينُ بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني".

"تصعيد خطير"

وعلى مستوى المنظمات، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان للمجلس، اغتيال هنية، وطالب "جميع الأطراف بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتخلي عن سياسات العنف واستخدام القوة".

وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان، من "مغبة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة"، معتبراً "حدوث الاغتيالات يكشف عن استهانة بالغة بالأعراف الدولية واجتراء على القواعد التي تُنظم العلاقات بين الدول".

وعلى مستوى الحركات، نعى حزب الله اللبناني في بيان، هنية، ووصفه بأنه من "قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر، ‏الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني".

كما أدانت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، اغتيال هنية، معتبرة ذلك "جريمة إرهابية وتصعيداً خطيراً"، وحمّلت إسرائيل المسؤولية عنها.

وفي المغرب، أدان حزبا "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" المعارضان اغتيال هنية، ووصفا العملية في بيانين منفصلين بـ"الإرهابية".

وصباح أمس الأربعاء أعلنت حركة حماس استشهاد هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، كما أكّد التليفزيون الإيراني أن "التحقيق في عملية الاغتيال جارٍ، والنتائج ستُعلَن قريباً".