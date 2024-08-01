وجاء في تحذير السفر الصادر عن الخارجية الأمريكية: "لا تسافروا إلى لبنان، بسبب التوترات المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل. إذا كنتم في لبنان فاستعدوا للاحتماء في مكان تحسباً لتدهور الوضع".

وأضاف المنشور: "السفارة الأمريكية تحث بشدة المواطنين الأمريكيين الموجودين بالفعل في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا أو في أماكن اللاجئين، أو في كليهما، على المغادرة"، مشدداً على أن الهجوم على الجولان المحتل "فاقم احتمال التصعيد" بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعتبر الخطر الذي يواجهه موظفو الحكومة الأمريكية في بيروت كافياً لالتزامهم العيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ومساء الثلاثاء أعلنت إسرائيل اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، وأسفر الهجوم عن 4 قتلى، بينهم طفلان وامرأة، وأكثر من 80 جريحاً، حسب الصليب الأحمر اللبناني.

وبعدها بساعات أعلنت حركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي زارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء استشهاد هنية فيما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شنّ حرب على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.