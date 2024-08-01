وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاماً فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة لتشييع هنية، وبثّت وسائل إعلام إيرانية صوراً لمشاركة المرشد الإيراني علي خامنئي في صلاة الجنازة على هنية الذي وصفه في وقت سابق بأنه "مقاتل بارز في المقاومة الفلسطينية".

وأعلنت حركة حماس في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي "في غارة إسرائيلية غادرة"، استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصل إليها لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقالت حماس إنه وبعد مراسم التشييع الرسمي والشعبي في طهران، سينقل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشييعه بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية، وأوضحت أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية بعد صلاة الجمعة.

وتوعّد المرشد الأعلى بإنزال "أشدّ العقاب" بإسرائيل بعد الاغتيال. وأضاف: "نرى من واجبنا الثأر لدماء (هنية) التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية". بدوره، قال بزشكيان إنّ "الصهاينة سيرون قريباً عواقب عملهم الجبان والإرهابي".