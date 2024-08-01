سياسة
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رئيس وزراء ماليزيا يصف "ميتا" بالجبن بعد حذف فيسبوك منشوراً حول اغتيال هنية
وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
رئيس وزراء ماليزيا يصف "ميتا" بالجبن بعد حذف فيسبوك منشوراً حول اغتيال هنية
لقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع الشهيد إسماعيل هنية في قطر مايو الماضي / صورة: وسائل التواصل
1 أغسطس 2024

ونشر إبراهيم على صفحته الرسمية في فيسبوك منشوراً قال فيه: "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا.. توقفوا عن مثل هذا الجُبن"، عقب حذف منشور له يتضمن مقطع فيديو مسجلاً لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس قدّم فيه التعازي في وفاة هنية.

وقال أنور، الذي التقى هنية في قطر في مايو/أيار الماضي وعزاه في استشهاد عدد من أفراد أسرته، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.

ولم تردّ شركة ميتا بعد على طلب للتعليق اليوم الخميس، وقالت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحفي، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وكانت ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة ومن داعمي القضية الفلسطينية، قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، التي استعادتها في وقت لاحق.

ولطالما دعت ماليزيا إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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