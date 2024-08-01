سياسة
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"سفر إلى المريخ".. مادورو يتحدى إيلون ماسك بـ"نزال" في كاراكاس
دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للقدوم إلى فنزويلا والقتال، بعد قبول الأخير "التحدي وقتال مادورو" الذي اتهمه مراراً وتكراراً بشأن ما سمّاه "احتيالاً انتخابياً كبيراً".
"سفر إلى المريخ".. مادورو يتحدى إيلون ماسك بـ"نزال" في كاراكاس
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال حشد لأنصاره في العاصمة كاراكاس- أرشيف / صورة: Reuters
1 أغسطس 2024

وقال مادورو: "قبِل ماسك التحدي الخاص بي. إيلون ماسك، دعنا نفعل ذلك، لكن تعالَ إلى هنا، أنا هنا. إذا فزت، سأقبل (عرضك) بالسفر إلى المريخ، وستسافر معي".

ورد ماسك في منشور على المنصة التي يمتلكها "إكس"، الأربعاء: "أقبل. إذا فزت فسوف يستقيل من منصبه كديكتاتور لفنزويلا، إذا فاز فسوف أعطيه رحلة مجانية إلى المريخ".

وأعاد ماسك أيضاً نشر تغريدة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعو فيها مادورو إلى "الاعتراف بالهزيمة بعد سنوات من الاشتراكية والبؤس والانحطاط والموت".

واتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد التشكيك في صحة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، بعدما أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031، بعد فوزه بـ51% من الأصوات.

ودخل ماسك على الخط متهماً مادورو بـ"تزوير الانتخابات بشكل كبير"، وأثار كلام ماسك غضب الرئيس الفنزويلي الذي سارع إلى شن هجوم على الملياردير الأمريكي واصفاً إياه بأنه تهديد لفنزويلا. وقال مادورو: "ماسك يمثل الآيديولوجية الفاشية، المناهضة للطبيعة وللمجتمع"، مضيفاً: من يعبثْ معي ومع فنزويلا ينتهِ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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