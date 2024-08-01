وقال مادورو: "قبِل ماسك التحدي الخاص بي. إيلون ماسك، دعنا نفعل ذلك، لكن تعالَ إلى هنا، أنا هنا. إذا فزت، سأقبل (عرضك) بالسفر إلى المريخ، وستسافر معي".

ورد ماسك في منشور على المنصة التي يمتلكها "إكس"، الأربعاء: "أقبل. إذا فزت فسوف يستقيل من منصبه كديكتاتور لفنزويلا، إذا فاز فسوف أعطيه رحلة مجانية إلى المريخ".

وأعاد ماسك أيضاً نشر تغريدة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعو فيها مادورو إلى "الاعتراف بالهزيمة بعد سنوات من الاشتراكية والبؤس والانحطاط والموت".

واتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد التشكيك في صحة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، بعدما أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031، بعد فوزه بـ51% من الأصوات.

ودخل ماسك على الخط متهماً مادورو بـ"تزوير الانتخابات بشكل كبير"، وأثار كلام ماسك غضب الرئيس الفنزويلي الذي سارع إلى شن هجوم على الملياردير الأمريكي واصفاً إياه بأنه تهديد لفنزويلا. وقال مادورو: "ماسك يمثل الآيديولوجية الفاشية، المناهضة للطبيعة وللمجتمع"، مضيفاً: من يعبثْ معي ومع فنزويلا ينتهِ".