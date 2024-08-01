وتمكنت العريضة من جمع 134 ألف توقيع من أصل 204 آلاف يسعى النشطاء للوصول إليها لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قيمة الأسلحة الأمريكية التي اشترتها من واشنطن منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 11 مليار دولار، "عبر عمليات استحواذ دفاعية غير مسبوقة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الأسلحة تشمل "سرباً من طائرات F-35، ومحركات دبابات، ومركبات مدرعة، ومركبات قتالية، كما نقلت البعثة آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر مئات الرحلات الجوية وعشرات الشحنات البحرية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.