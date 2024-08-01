سياسة
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فاز ويده في جيبه.. التركي ديكيتش يخطف الأنظار ويكتب التاريخ بأولمبياد باريس
اجتذب هدوء وثقة الرياضي التركي يوسف ديكيتش، أنظار العالم خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024، عندما حقق الميدالية الفضية في لعبة الرماية التي باتت الأولى لتركيا في هذه الرياضة عبر تاريخها الأولمبي.
فاز ويده في جيبه.. التركي ديكيتش يخطف الأنظار ويكتب التاريخ بأولمبياد باريس
التركي ديكيتش يخطف الأنظار ويُحرج رياضيي أولمبياد باريس / صورة: AA
1 أغسطس 2024

وفاز ديكيتش وزميلته في الفريق شوّال إيلايدا ترهان، بالفضية ضمن منافسات الفرق في لعبة مسدس الهواء المختلط "10 أمتار"، لكن ما جذب الأنظار نحوه هو ثباته وهو يلعب بهدوء أعصاب تام، ودون ارتداء سدادات الأذن والنظارات الواقية، بعكس أي لاعب آخر في نفس الرياضة.

وحظيت الصورة ولقطات الفيديو ليوسف ديكيتش، الذي فاز بالميدالية الفضية من خلال التسديدات التي أداها بشكل مريح دون استخدام أي معدات، بملايين التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً على إنجاز ديكيتش: "تركيا أرسلت رجلاً يبلغ من العمر 51 عاماً، من دون عدسات أو غطاء للعين أو سدادات للأذن وحصل على الفضية"، ما جذب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع "إكس" للرد على التدوينة بكلمة واحدة: "لطيف".

كما شارك وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، صورة لوضع يوسف ديكيتش في أثناء التصوير من القرية الأولمبية في باريس وقال: "أنا أبلغكم من القرية الأولمبية؛ يجب على الجميع الانتباه! يوسف ديكيتش ووضعيته الأسطورية!".

ويشارك ديكيتش (51 عاماً) في الأولمبياد للمرة الخامسة في تاريخه، ولكن فضية 2024 هي الميدالية الأولى له في الحدث الرياضي البارز، إذ كان قد ظهر في دورات بكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، دون أن يحقق إنجازات وقتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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