سياسة
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أردوغان: في هذه الفترة الحرجة تبرز تركيا مَعلماً للاستقرار والسلام بالمنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده برزت "مَعلماً للاستقرار والسلام" في ظل ما تمرّ به المنطقة من صراعات ساخنة واغتيالات سياسية.
أردوغان: في هذه الفترة الحرجة تبرز تركيا مَعلماً للاستقرار والسلام بالمنطقة
أردوغان: في هذه الفترة الحرجة التي تشهد فيها منطقتنا صراعات ساخنة واغتيالات سياسية تبرز تركيا مَعلماً للاستقرار والسلام / صورة: AA
1 أغسطس 2024

جاء ذلك في ما كتبه على الدفتر الخاص بالزوار، خلال زيارته مع أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان في رسالته إلى أنّ تركيا بزرت في هذه الفترة الحرجة التي تشهد فيها المنطقة "صراعات ساخنة واغتيالات سياسية، مَعلماً للاستقرار والسلام".

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح بلاده من "الأطماع التوسعية التي انتعشت في الآونة الأخيرة".

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تمنح "الفرصة لمن يريد أن يحوّل منطقتنا إلى بحر من الدماء، وسنظل مصدر أمن لأصدقائنا".

والأربعاء، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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