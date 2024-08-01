وأفادت الوكالة نقلاً عن شخصيات مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، بأن تسلم المقاتلات الأمريكية جرى في موعده نهاية الشهر الماضي. وما زال من غير الواضح إن كانت الطائرات سوف تدخل الخدمة بشكل مباشر أم سوف تنتظر.

وقالت الوكالة إن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، ديانا دافيتيان، والمتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي، رفضوا التعليق على الخبر.

فيما قال يوري إهنات، ممثل القوات الجوية الأوكرانية، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز : "اليوم، يمكننا أن نقول بوضوح إننا دخلنا نادي الدول التي تمتلك طائرات إف-16. هذه نقطة تحول لأمتنا".

وفي شهر مايو/أيار الماضي، رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحظر المفروض على تسليم أوكرانيا مقاتلات F-16، وتعهدت كل من بلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج، بتزويد أوكرانيا بالمقاتلات. وفي شهر يوليو/تموز الماضي، اختارت القوات الجوية الأوكرانية 32 طياراً للتدريب على المقاتلات الأمريكية الصنع.

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، إن واشنطن ستحدّ من استخدام أوكرانيا الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية، كما فعلت مع أسلحة أخرى. ولن يُسمح لكييف باستخدامها على الأراضي الروسية إلا رداً على الهجمات عبر الحدود.

وفي أول رد فعل على وصول المقاتلات الأمريكية، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية مستعدة لإسقاط أول دفعة من طائرات إف-16 المقدمة لكييف، وإن هذه الأسلحة لن تقدم "حلاً سحرياً" للجيش الأوكراني.

هل تشكل المقاتلات فارقاً؟

تحظى المقاتلة الأمريكية بسمعة قوية بعد أن أثبتت فاعليتها في عدد من الميادين القتالية. فالمقاتلة التي تنتمي إلى الجيل الرابع تعد من أكثر الطائرات تصنيعاً في العالم ويمتلكها عدد من الدول داخل حلف الناتو وخارجه.

ومع ذلك يظهر أن مهمة المقاتلة لا تبدو سهلة، كما يقول هانتر ستول، المحلل الدفاعي في مؤسسة راند للأبحاث لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد حظيت روسيا بكثير من الوقت لتعزيز دفاعاتها، خصوصاً على طول مناطق الخطوط الأمامية. وسوف تواجه طائرات إف-16 وطياريها مقاومة شديدة من الدفاعات الجوية الروسية، سواء على الأرض أو في السماء".

وقال دان هامبتون، الذي نفّذ 151 مهمة قتالية باستخدام هذه الطائرة خلال حربي الخليج وكوسوفو، لوكالة بلومبرغ في مايو/أيار الماضي، إن بعض الأهداف الأوكرانية التي يمكن لطائرات إف-16 تحقيقها، مثل إسقاط الصواريخ الموجهة، غير عملية، وذلك لأن الفترة الفاصلة بين اكتشاف الرادار لصاروخ موجَّه ووصوله إلى هدفه، قصيرة للغاية. ولكي تنجح طائرة إف-16 فإنها تحتاج إلى قضاء ساعات طيران ثمينة في التحليق في انتظاره.

مشكلات لوجيستية

ونقلت الوكالة عن أحد كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي، في 12 يوليو/تموز الحالي، أن أوكرانيا تواجه مجموعة من التحديات للاستفادة من المقاتلات، أهمها عدم امتلاكها عدداً كافياً من المدرجات الطويلة عالية الجودة المطلوبة لطائرات إف-16، أو الملاجئ لحمايتها من الهجوم الروسي، والصعوبات المرتبطة باللوجيستيات اللازمة لدعم الطائرات، بدءاً من الحاجة إلى قطع الغيار إلى متطلبات الصيانة إلى إيجاد المهندسين.

وهذا ما أشار إليه الجنرال تشارلز كيو براون، الابن، رئيس هيئة الأركان المشتركة وطيار مقاتلات إف-16، في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق: "لا يقتصر الأمر على الطيارين فحسب، بل إن الصيانة تشكل أيضاً جزءاً أساسياً من ذلك، فضلاً عن تدريب القائمين على الصيانة".

فيما أشار مسؤول آخر في الحلف إلى أن أوكرانيا تحاول تحقيق ما يستغرق عادةً من ثلاث إلى أربع سنوات في غضون أشهر. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن أشخاص مطلعين فإنه عادةً ما يستغرق الطيار الدنماركي لطائرة إف-16 أكثر من أربع سنوات لتلقي التدريب الكامل، أما الطيارون الأوكرانيون فقد أمضوا نحو عام واحد في التدريب.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أوكرانيا سوف تواجه أيضاً قيوداً بسبب العدد القليل من الطيارين المدربين، وفقاً لمسؤولين عسكريين أوكرانيين وأمريكيين. ومن المتوقع أن يكون نحو 20 طياراً جاهزين هذا العام في مختلف خطوط التدريب الأمريكية والهولندية والدنماركية.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في القوات الجوية، أنهم يخصصون عادةً طيارَين اثنين على الأقل لكل طائرة، من أجل راحة الطاقم والتدريب وغير ذلك من الأمور. وهذا يعني أن أوكرانيا لن تتمكن من استخدام أكثر من عشر طائرات إف-16 على الأكثر في مهام قتالية هذا العام.