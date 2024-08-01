وقال بلينكن في حديثه مع شبكة CNN الأمريكية إن ""إن المسار الذي تسلكه المنطقة الآن هو نحو مزيد من الصراع، ومزيد من العنف، ومزيد من المعاناة، ومزيد من انعدام الأمن"، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار في غزة، سيكسر دائرة العنف، ويؤدي إلى هدوء بين إسرائيل ولبنان".

وحث بلينكن جميع الأطراف على عدم اتخاذ "إجراءات تصعيدية قد تغرق المنطقة بمزيد من الصراع"، معتبراً أن "جميع الأطراف بحاجة إلى إيجاد أسباب للتوصل إلى اتفاق، لا البحث عن مبررات لتأخيره".

وأكد الوزير الأمريكي أهمية أن تتخذ هذه الأطراف "الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة"، معرباً عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لأن "من الضروري أن نفعل ذلك"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك على وقع، تصاعد حدة التوترات بعد إعلان إسرائيل، مساء الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت، وأسفر الهجوم عن أربعة قتلى، بينهم طفلان وامرأة، وأكثر من 80 جريحاً، حسب الصليب الأحمر اللبناني.

وبعدها بساعات أعلنت حركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي زارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء استشهاد هنية بينما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شنّ حرب على غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.