سياسة
3 دقيقة قراءة
وزارة الصحة الإسرائيلية ترفع مستوى التأهب استعداداً لرد انتقامي من حزب الله
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفع مستوى التأهب استعداداً لرد انتقامي من حزب الله اللبناني على اغتيال القيادي في صفوفه فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وزارة الصحة الإسرائيلية ترفع مستوى التأهب استعداداً لرد انتقامي من حزب الله
وزارة الصحة الإسرائيلية تتخذ مجموعة من الإجراءات استعداداً لأي ردٍّ انتقامي من حزب الله / صورة: Reuters
1 أغسطس 2024

وعقد وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو، سلسلة لقاءات لتقييم الوضع مع مديري المستشفيات، ومديري صناديق المرضى ورؤساء جهاز الصحة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه "خلال المناقشات والمداولات، قدّمت الجهات المعنية للوزير الخطط الخاصة بالاستعدادات لحالات الطوارئ، بما في ذلك موضوع القوى العاملة الطبية، ووضع الأماكن المحميّة، ومخزون الطوارئ، والحماية السيبرانية، وطرق العمل لرفع مستوى التأهب على الفور"، مشيرة إلى أن "الوزير أوعز بالحفاظ على الجهوزية الكاملة، والتحقق من استعداد القوى العاملة ومخزون المعدّات الطبية، وضمان استمرار الوظائف كالمعتاد في حالة تصعيد أمني إضافي في الشمال".

ونقل البيان عن وزير الصحة قوله: "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والجهاز الصحي يعمل وفق روتين الطوارئ وهو جاهز لتغيير فوري في حالة التأهّب الأمني"، مضيفاً أن "وزارة الصحة على اتصال مستمر مع مديري المستشفيات ومنظمات الإنقاذ، ومنظومات الصحة النفسية وغيرها، كل ذلك لضمان توفير استجابة طبية ملائمة وعالية الجودة في كل سيناريو".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، رفع مستوى التأهب في إسرائيل، وسط تزايد التوترات الأمنية، بعد إعلان الجيش الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً ببيروت. وبعدها بساعات أعلنت حركة حماس اغتيال تل أبيب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي زارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us