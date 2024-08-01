وبحسب مصادر أمنية تركية فقد شملت عملية التبادل التي جرت في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، 26 سجينا جرى نقلهم إلى تركيا على متن 7 طائرات، بينهم 2 من الولايات المتحدة الأمريكية وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا.

ودخلت هذه العملية التاريخ باعتبارها عملية تبادل الرهائن الأكثر شمولاً بين الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في السنوات الأخيرة.

ووفرت الاستخبارات التركية قنوات حوار لهذه العملية التاريخية، وجمعت الأطراف معاً في تركيا في يوليو/تموز 2024، وتمكنت تركيا من استخدام الدبلوماسية الاستخباراتية بشكل فعال ومتابعة أنشطة الوساطة بين الأطراف من بداية المفاوضات حتى نهايتها، بحسب المصادر الأمنية.

ومن بين الأسماء المهمة التي شملتها عملية التبادل، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش المسجون في روسيا، وعنصر مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، والمواطن الألماني ريكو كريغر المسجون في بيلاروسيا، والمنشق الروسي إيليا ياشين.

وكشفت المصادر الأمنية أن إدارة عملية التبادل هذه بين 7 دول مختلفة جرت بأنقرة من الاستخبارات التركية منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة عندما جرى تنفيذ عمليات التبادل.

ونظراً إلى العدد الكبير للمشمولين في عملية التبادل أُخذ جميع الأفراد من الطائرات تحت إشراف أفراد الاستخبارات التركية ونقلوا إلى مناطق آمنة، كما أشرفت الاستخبارات التركية على حركة الطائرات من تركيا وإليها.

وتواصل تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، السعي لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية، في وقت تتصاعد فيه التوترات حول العالم.