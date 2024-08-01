وذكر الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام: "ارتفع عدد الشهداء من 10 إلى 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، وأصيب 40 آخرون جراء استهداف الاحتلال لمدرسة دلال المغربي في حي الشجاعية".

وأوضح محمود بصل، متحدث الدفاع المدني في مقطع فيديو مصور أن: "الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ حربية ما أدى إلى تدميرها بالكامل فوق رؤوسهم".

من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن طواقم الدفاع المدني تعمل داخل المدرسة في البحث عن ضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، إذ يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى بيوت أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة في ظل انعدام المياه والأطعمة الكافية وانتشار الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مليوني شخص.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.