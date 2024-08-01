سياسة
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أنقرة تعلن تفاصيل أكبر عملية تبادل سجناء بين 7 دول بإشراف جهاز الاستخبارات
أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات.
أنقرة تعلن تفاصيل أكبر عملية تبادل سجناء بين 7 دول بإشراف جهاز الاستخبارات
وزارة الخارجية التركية: ستواصل تركيا تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية / صورة: TRT Arabi
1 أغسطس 2024

وأفادت الخارجية التركية في بيان بأنه جرى اليوم تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح البيان أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، جرى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر أمنية تركية إن جهاز الاستخبارات، وفر قنوات حوار لعملية تبادل السجناء التاريخية، وجمع الأطراف معاً في تركيا في يوليو/تموز 2024. وتمكنت تركيا، وفق ما ذكرت المصادر، من استخدام الدبلوماسية الاستخباراتية بشكل فعال ومتابعة أنشطة الوساطة بين الأطراف من بداية المفاوضات حتى نهايتها.

وكشفت أن من بين الأسماء المهمة التي شملتها عملية التبادل، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش المسجون في روسيا، وعنصر مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، والمواطن الألماني ريكو كريغر المسجون في بيلاروسيا، والمنشق الروسي إيليا ياشين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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