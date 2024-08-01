جاء ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام قطرية، بعد وقت قصير من مراسم تشييع لهنية شهدتها العاصمة الإيرانية طهران غداة اغتياله فيها، مؤكدة أن جثمان هنية وصل إلى الدوحة تمهيداً لتشييعه غداً الجمعة.

وصباح اليوم الخميس، شهدت طهران مراسم تشييع هنية، بمشاركة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان، وقالت حماس، إنه ستُجرى لهنية مراسم تشييع رسمي وشعبي الخميس في طهران، لافتة إلى أنه سيُنقل الجثمان إلى الدوحة عصراً.

وكشفت حماس في بيان، عن أنه ستقام صلاة الجنازة على روح هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، وبعد ذلك سيُنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بالعاصمة القطرية، بحضور شعبي وفصائلي ومشار كة قيادات عربية وإسلامية.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية، الذي جاء بينما تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.