سياسة
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أردوغان يعلن الجمعة يوم "حداد وطني" على استشهاد هنية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يومه الجمعة "يوم حداد وطني" على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
أردوغان يعلن الجمعة يوم "حداد وطني" على استشهاد هنية
الرئيس أردوغان يعزي الشعب الفلسطيني في استشهاد هنية / صورة: AA
1 أغسطس 2024

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس، مساء الخميس: "تعبيراً عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، جرى إعلان يوم حداد وطني غداً (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية". وأرفق المنشور بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وأضاف: "أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين، وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني".

وصباح أمس الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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