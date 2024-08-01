وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس أردوغان أوضح خلال الاتصال أن إدارة نتنياهو أظهرت في كل خطوة أنها لا تريد وقف إطلاق النار ولا السلام، وأكد لنظيره الأمريكي أن "الصور في مجلس النواب الأمريكي تسببت بخيبة أمل عميقة في تركيا والعالم".

وشدد أردوغان، خلال الاتصال، على أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وجّه ضربة قوية لجهود وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على نشر النار في غزة إلى المنطقة بأكملها، وأكد أن تركيا تبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات التركية-الأمريكية في جميع المجالات، وأنها ستواصل ذلك.

من جانبه شكر الرئيس بايدن، خلال الاتصال، الرئيس أردوغان على جهوده لضمان تنفيذ عملية تبادل السجناء من دون معوقات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التركية، تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات، مشيرة إلى أنها العملية "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".