وقال الجهاز: "طواقمنا انتشلت 4 شهداء وعدداً من الجرحى بعد استهداف طائرات حربية للاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو هاشم في شارع الجلاء شمال غربيّ مدينة غزة"، دون أن يوضح عدد الجرحى أو طبيعة إصاباتهم جراء الهجوم الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجهاز ارتفاع عدد ضحايا غارة شنتها مقاتلة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقيّ مدينة غزة من 10 شهداء إلى 15 شهيداً بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة 40 شخصاً "جرّاء استهداف الاحتلال مدرسة دلال المغربي".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، إذ يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويُضطرّ الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى بيوت أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظروف إنسانية صعبة بسبب انعدام المياه والأطعمة الكافية وانتشار الأمراض.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على قطاع غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.