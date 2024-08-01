سياسة
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الأمم المتحدة تعلن تضرر 158 ألف شخص جرّاء السيول باليمن منذ مطلع 2024
أعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الخميس، في بيان مقتضب عن مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تضرر أكثر من 158 ألف شخص جرّاء السيول في البلاد منذ مطلع 2024.
الأمم المتحدة تعلن تضرر 158 ألف شخص جرّاء السيول باليمن منذ مطلع 2024
الأمم المتحدة تعلن تضرُّر 158 ألف شخص جرّاء السيول باليمن منذ مطلع 2024 / صورة: AA
1 أغسطس 2024

وذكر البيان أن "الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أدّت إلى تضرر أكثر من 158 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى 28 يوليو/تموز (الماضي)"، لافتاً إلى أن الأمطار والسيول "تسببت خلال الفترة ذاتها في وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين".

وورد في بيان المكتب الأممي، أن "شركاء العمل الإنساني استجابوا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد". ‏ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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