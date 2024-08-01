وذكر البيان أن "الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أدّت إلى تضرر أكثر من 158 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى 28 يوليو/تموز (الماضي)"، لافتاً إلى أن الأمطار والسيول "تسببت خلال الفترة ذاتها في وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين".

وورد في بيان المكتب الأممي، أن "شركاء العمل الإنساني استجابوا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد". ‏ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.