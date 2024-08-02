سياسة
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واشنطن تعرب عن شكرها لأنقرة على دورها في عملية تبادل السجناء بين 7 دول
رحّبَت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، بتبادل السجناء بين 7 دول الذي جرى في أنقرة، معرِبة عن شكرها لتركيا على جهودها في إنجاح العملية، وفقاً لتصريحات أدلى بها فيدانت باتل نائب متحدث الخارجية في مؤتمر صحفي.
واشنطن تعرب عن شكرها لأنقرة على دورها في عملية تبادل السجناء بين 7 دول
فيدانت باتل نائب متحدث الخارجية الأمريكية يعرب عن شكر بلاده لتركيا على جهودها في إنجاح عملية تبادل السجناء بين 7 دول / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وقال باتل: "ممتنون لدور تركيا في عملية تبادل السجناء"، مضيفاً أ ن بلاده تعرب عن تقديرها لتركيا "التي قدّمَت الدعم اللوجستي خلال عملية التبادل"، كما أكّد أن تركيا "تظلّ شريكاً وحليفاً حيويّاً للولايات المتحدة"، وأشاد بـ"المفاوضات الرائعة" التي أجرتها تركيا في عملية التبادل.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت وزارة الخارجية التركية تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات.

وأفادت الخارجية التركية في بيان بأنه جرى تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح البيان أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، نُفّذَت جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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