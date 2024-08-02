وقال باتل: "ممتنون لدور تركيا في عملية تبادل السجناء"، مضيفاً أ ن بلاده تعرب عن تقديرها لتركيا "التي قدّمَت الدعم اللوجستي خلال عملية التبادل"، كما أكّد أن تركيا "تظلّ شريكاً وحليفاً حيويّاً للولايات المتحدة"، وأشاد بـ"المفاوضات الرائعة" التي أجرتها تركيا في عملية التبادل.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت وزارة الخارجية التركية تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات.

وأفادت الخارجية التركية في بيان بأنه جرى تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح البيان أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، نُفّذَت جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".