سياسة
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بايدن عن اغتيال هنية: لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
بايدن عن اغتيال هنية: لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة
بايدن: مقتل هنية لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة / صورة: AP
2 أغسطس 2024

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من أمس الخميس عند سؤاله عما إذا كان اغتيال هنية قد أضاع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار: "هذا (اغتيال هنية) لا يساعد"، مشيراً إلى أنه أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو خلال مكالمته الهاتفية التزام واشنطن أمن تل أبيب في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الإيرانية بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس شاركت في المحادثة الهاتفية التي شدّد فيها بايدن "على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة".

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر قولها إن بايدن يدرس إرسال دفاعات أمريكية إلى الشرق الأوسط ضمن "الجهود الرامية لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".

والأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية، الذي جاء بينما تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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