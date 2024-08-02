وأمس الخميس، أعلنت الخارجية التركية بأنه جرى تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح بيان الخارجية التركية أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وقال بوتين من مطار فنوكوفو في موسكو مساء أمس الخميس: "أريد أن أخاطب أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالخدمة العسكرية، أريد أن أشكركم على ولائكم للقسم وواجبكم، الوطن لم ينسكم ولو لدقيقة واحدة"، حسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين: "أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالخدمة العسكرية.. سوف تحصلون جميعاً على جوائز الدولة"، وموجهاً الشكر إلى الروس المفرج عنهم في عملية تبادل السجناء والمقيدين في الخدمة العسكرية على إخلاصهم للقسم والواجب.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الخميس، إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على صفقة تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، التي نفذت يوم الخميس، بـ"معركة ضبط النفس".

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تليغرام: "ما يسميه الكثيرون التبادل، أود أن أسميه معركة ضبط النفس.. ضبط النفس للسجناء والسلطات السياسية والاستخبارات".

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الروسية في واشنطن عبر بيان إن "الدبلوماسيين الروس سيبذلون قصارى جهدهم لتأمين إطلاق سراح العشرات من الروس الذين ما زالوا مسجونين في الولايات المتحدة"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس"، اليوم الجمعة.

وأضافت السفارة في بيان: "لا يزال عشرات الروس خلف القضبان في الولايات المتحدة، ينظرون إلى وطنهم بأمل وينتظرون الإفراج عنهم. وسنبذل أقصى جهد ممكن لضمان الإفراج عن مواطنينا أو تحسين محنتهم، الذين يرزحون تحت عجلات العدالة المحلية".